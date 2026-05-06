США отразили атаки Ирана на два судна в Ормузском проливе

NBC: американские военные отразили атаки Ирана на два судна в Ормузском проливе
В минувший понедельник Ормузский пролив пересекли два торговых судна, на борту которых находились военнослужащие США. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на представителей Пентагона.
По данным американских СМИ, Иран попытался атаковать оба судна, используя ракеты и беспилотники. Эти действия не увенчались успехом.
Чиновник из США предупредил Иран об операции в Ормузском проливе
Как отметил телеканал, это первый зафиксированный случай присутствия военнослужащих США на торговых судах, следующих через Ормузский пролив. Пентагон охарактеризовал действия на этом участке как «целесообразные меры безопасности».