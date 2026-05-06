«Подстава Киева»: чем опасно перемирие, объявленное Зеленским

Владимир Зеленский сделал заявление о перемирии, которое начинается с полуночи 6 мая — его «бессрочный» характер является ловушкой. Как сообщает «Царьград», ситуацию объяснил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Андрей Пинчук.

Киев «переобулся» после того, как Минобороны объявило 8 и 9 мая перемирие в честь празднования дна Победы. Подчеркивалось, что если Киев решит нарушить прекращение огня и атакует парад на Красной площади, то немедленно последует «ответный удар».

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — заявил он.

Политический обозреватель Андрей Пинчук считает, что ответная реакция страны будет иметь сразу две составляющие. Первая кроется в режиме «здесь и сейчас»

«Россия продемонстрировала определенный миролюбивый подход, когда прозвучала фраза "в ответ". Это вызывает, честно говоря, вопросы на фоне акции постоянных ударов по Туапсе, по Перми и так далее. Но в любом случае прозвучала фраза "в ответ". Это значит, что демонстрируется некая агрессия со стороны Украины, и она связана с нарушением "режима тишины"», — заявил он.

Вторая часть ситуации связана со «стратегическими переговорами». По мнению Пинчука, вся интрига в них сводится к тому, что Украина выражает готовность договариваться, но сперва хочет объявления бессрочного режима перемирия. Россия же заявляет, что если объявит бессрочный режим перемирия, то у нее не останется аргументов для того, чтобы отстаивать свою позицию.

«Российская инициатива охватывает строго определенный хронологический период, то есть 8 и 9 числа, в период празднования Дня Победы. А украинская инициатива на самом деле имеет бессрочный характер. Она объявляется с 6-го и дальше, как они сами говорят, по мере закрепления режима перемирия. Они нас через эту инициативу пытаются вернуть к большой переговорной стратегии, то есть принудить Россию к перемирию, под эгидой вот празднования Дня Победы, в бессрочном порядке», — объяснил обозреватель.

Также он прокомментировал слухи о том, что Россия может якобы готовиться к удару «Орешником». В Сети сообщается, что «над полигоном Капустин Яр с 5 по 8 мая закрыто воздушное пространство». Пинчук считает, что Владимиру Зеленскому удар не грозит, ведь возможности для этого давно были.

Прозвучало и мнение том, что угрозы ударов по центру Киева могут сыграть на руку украинской власти. Блогер Анатолий Шарий заявлял, что Киев не знает, чем «перебить повестку по Миндчиу».

«Когда элита начинает воспринимать любые боевые действия как инструмент, а не как жизненно важную угрозу, то, конечно же, возникают соблазны этим инструментом пользоваться. Когда для украинского руководства, в том числе для Зеленского лично, нет абсолютно никаких угроз, <…> боевые действия воспринимаются именно как способ решения проблемы», — подчеркнул Пинчук.

Обозреватель Виктор Баранец отметил, что на атаку по параду Победы последует «абсолютно адекватный удар», который будет сосредоточен на центрах принятия решений. Зеленский же, считает эксперт, «смоется подальше от центра Киева.

«На определенном расстоянии, на немалом расстоянии от Киева есть еще с советских времен запасные командные пункты заглубленные. Я думаю, что он может смыться туда», — заявил эксперт.

При этом Виктор Баранец добавил, что российская разведка «имеет представление об этих запасных командных пунктах».