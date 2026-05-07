В России жестко высказались о погубившем 150 сослуживцев военном РФ

Командир подразделения с позывным Музыкант, в котором служил Артем Климов, в беседе с военкором Владом Андрице жестко высказался о перебежчике. По его мнению, любой человек, желающий перейти на сторону противника, заслуживает смерти, так как из-за таких предателей гибнут воины, выполняющие боевые задачи.

В беседе с RT боец добавил, что вражеские силы используют перебежчиков в своих целях, а после этого ликвидируют как отработанный материал. Ранее телеканал RT сообщал, что 19-летний Климов на протяжении трех месяцев передавал украинским военным данные о российских позициях. В результате его действий погибли 150 российских военнослужащих. В итоге сам предатель перешел на сторону ВСУ.

Сослуживцы подтвердили, что отношения с Климовым не сложились с самого начала.

Журналисты связались с семьей погубившего 150 сослуживцев военного РФ

Семья Климов не может сказать, жив ли он до сих пор.