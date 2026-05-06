ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Расчет орудия «Гиацинт-К» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода с позывным «Рысь».

По его словам, активность ВСУ на одной из точек запуска БПЛА была обнаружена в ходе воздушной разведки.

«Данные о цели были оперативно переданы на командный пункт, после чего адресованы расчету с использованием штатных средств связи», - пояснил «Рысь».

Он уточнил, что «Гиацинт-К» после серии выстрелов 152-миллиметровыми снарядами уничтожил пункт управления, а также «до десяти человек живой силы противника и два пикапа».

Ранее стало известно, что расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» ликвидировали пункты управления беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллеристы нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами, уничтожив взлетную площадку вместе с запасом снарядов.