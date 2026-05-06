Гиперзвуковую баллистическую ракету представили в Турции

Турция представила межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле, сообщает Army Recognition.

"Появление полномасштабного макета и первоначальных технических характеристик подтверждает, что давно обсуждаемая возможность теперь приближается к реализации", - пишет издание.

Новая турецкая ракета оснащена четырьмя жидкостными двигателями, которые обеспечивают ей гиперзвуковую скорость полета - от 9 до 25 чисел Маха. Дальность новинки - около 6000 тысяч километров. Масса боевой части - до 3000 кг.

Судя по дальности, Yıldırımhan ближе к китайскому ракетному комплексу DF-26, предназначенному для поражения целей на средних и больших дистанциях, чем к полноценным межконтинентальным ракетам с дальностью действия более 10 000 километров, отмечает Army Recognition. Также подчеркивается, что жидкостный двигатель, в отличие от твердотопливного, требует более долгой подготовки перед пуском ракеты.