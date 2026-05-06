Бывший командующий НАТО призвал Запад не бросать суверенную Украину

Демократические страны обязаны не допустить исчезновения Украины как суверенного государства.

С таким призывом выступил бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью украинскому «24 каналу».

«Мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства» — подчеркнул Бауэр.

По его словам, помощь Киеву важна не только с моральной точки зрения, но и для безопасности всей Европы и демократического мира в целом.

Адмирал признался, что его поразил уровень поддержки оказанной Украине за время конфликта. Он отверг любые дискуссии о сворачивании помощи, назвав ее не благотворительностью, а прямыми инвестициями в безопасность западных стран.

«Это призыв ко всем государствам которые поддерживают Украину» — резюмировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сохраняет способность вести боевые действия благодаря вооружениям, поставляемым через НАТО. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продает оружие странам альянса, а те уже распределяют его между союзниками. По его словам, финансирование этих поставок осуществляется за счет европейских партнеров.