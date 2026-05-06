«Издевательства» ВСУ и «зачистка»: что происходит в Константиновке

Боевики ВСУ в Константиновке прячутся в подземных коммуникациях промышленных предприятий, откуда их «выкурить» бывает непросто, однако противник осознает безвыходность положения, и его действия носят панический характер. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы нашли в подвале одной из многоэтажек в Константиновке тело зверски убитого мужчины. На трупе найдены характерные повреждения от ударов тупым предметом по голове и связанные конечности. Многоэтажку длительное время удерживали украинские военные

Иванников заметил, что издевательства над мирными жителями — прямое свидетельство безысходности ВСУ, паники и невозможности противостоять ВС РФ военным путем.

«К таким же практикам прибегали нацистские каратели во время Второй мировой войны, когда уходили из оккупированных районов Донбасса, буквально уничтожая за собой все объекты инфраструктуры, подвергая их сожжению и взрывам», — отметил Иванников.

Он заметил, что в Константиновке есть обширные и протяженные коммуникации — фактически, ВС РФ имеют дело с настоящими подземными городами. Эксперт отмечает, что для их зачистки военным приходится прилагать максимум усилий.