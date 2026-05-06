В Японии исключили соглашение Токио и Киева о передаче вооружений

Вопрос о возможности военно-технического сотрудничества между Японией и Украиной вызвал острую дискуссию в политических кругах Токио. На фоне недавнего смягчения японского законодательства в сфере оборонного экспорта член парламента Японии Мунэо Судзуки выступил с категоричным заявлением, исключающим вероятность подписания двустороннего соглашения о передаче вооружений. В интервью РИА Новости депутат подчеркнул, что не допустит заключения подобной сделки между Токио и Киевом.

«Нет, и я этого не допущу», — лаконично, но жестко ответил Судзуки на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что в апреле текущего года правительство Японии приняло кардинальное решение, сняв многолетние ограничения на экспорт вооружений. Этот шаг фактически открыл для японской оборонной промышленности возможность поставлять широкий спектр продукции военного назначения в третьи страны.

Нововведения сопровождаются важным юридическим условием: поставки возможны исключительно тем государствам, с которыми у Токио заключены специальные соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий.

Кроме того, в японском законодательстве сохраняется существенное препятствие. Поставки вооружений в страны, которые находятся в состоянии активного военного конфликта, в принципе считаются невозможными в соответствии с действующими принципами мирного японского конституционного законодательства. Хотя в особых случаях допускаются определенные исключения из общих правил, процесс получения таких исключений является крайне сложным и требует одобрения на самом высоком политическом уровне.

Позиция Мунэо Судзуки, как влиятельного парламентария, отражает настроения значительной части японского политического истеблишмента, который по-прежнему с опаской относится к вовлечению страны в зарубежные конфликты через поставки оружия.