Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» поражает скопления техники и боевой силы, однако, несмотря на удаленность от передовой, является приоритетной целью для Вооруженных сил Украины. О том, как работает расчет, пишут «Известия».

По словам корреспондента газеты Татьяны Симоненковой, дальность «Торнадо-С» более 120 км, но даже на таком расстоянии от передовой — опасно.

«Для противника это приоритетная цель, ведь реактивные системы часто работают именно по командным пунктам», — заявила она.

В свою очередь командир батареи с позывным «Хопер» подчеркнул, что расчет обычно поражает скопления техники и живой силы, а также пункты управления беспилотниками. Координаты получают от разведки, оперативно выдвигаются, наносят удар и уходят с позиции.

«Калибр крупный у нас, поэтому командование ответственно относится к выбору целей, когда, где, что поразить, подобрать выгодный момент, чтобы большую площадь, например, накрыть или большее количество техники. И, соответственно, в нужный момент выход отработать уже и успешно выполнить боевую поставленную задачу», — пояснил он.

В свою очередь заместитель командира расчета с позывным «Батыр» заметил, что среди задач подразделения также есть наблюдение за воздушным пространством.

Ранее бойцы мобильной огневой группы 1194 полка «Южной» группировки войск отметили, что при работе по уничтожению украинских дронов в зоне проведения спецоперации самое главное сохранять спокойствие, так как, «чем меньше паники, тем больше результатов».