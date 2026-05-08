В Минобороны РФ рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. О поражении почти 100 дронов сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 7 мая до 0:00 8 мая по московскому времени.

«(БПЛА были сбиты) над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о рекордной по массовости атаке на Россию. В ночь на 7 мая Украина направила в сторону регионов РФ 347 дронов.