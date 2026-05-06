Американский эсминец вошел в Персидский залив

Американский ракетный эсминец — USS Rafael Peralta — в рамках миссии «Свобода», пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CBS News.

До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что два других эсминца — USS Truxtun и USS Mason — во время прохода через Ормузский пролив подверглись атаке со стороны Ирана.

По данным источников, эсминцы находятся к западу от Ормузского пролива и ожидают дальнейших указаний. Их задействуют для многоуровневой системе обороны, включающей боевые корабли, авиацию и средства ПВО, для защиты коммерческих судов, следующих через пролив.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.