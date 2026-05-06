ВСУ перебросили из Донбасса под Сумы вместо отпусков

Личный состав подразделений ВСУ, выведенных из Донбасса для ротации, направлен в Сумскую область вместо предоставления отпусков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

© Московский Комсомолец

По данным собеседника агентства, речь идет о военнослужащих 32-й и 54-й отдельных механизированных бригад. Уточняется, что они были выведены с линии боевых действий, однако вместо отдыха вновь задействованы в операции на другом направлении.

Также, как утверждается, южнее населенного пункта Юнаковка переброшены подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По информации источника, их личный состав уже несет потери.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на одном из направлений

Иные официальные комментарии украинской стороны по данной информации на момент публикации не приводятся.

Переброска подразделений между участками фронта рассматривается как часть оперативной ротации сил. По данным источника, такие перемещения позволяют оперативно усиливать отдельные направления, однако могут увеличивать нагрузку на личный состав.