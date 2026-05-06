ВС России уничтожили корабль ВМС Украины «Подолье» в порту Одессы

Российская армия ударила по порту в Одессе, уничтожила корабль ВМС Украины «Подолье». Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Есть основания предполагать, что целью мог быть не сам корабль, а другое судно. В таких условиях «Подолье» мог выступать как прикрывающий элемент», — отметил он.

Корабль морской охраны BG-62 «Подолье» уже попадал под удар русской ракеты в октябре 2024 года. Тогда он остался на плаву.

До этого в Минобороны РФ заявили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России российские войска за неделю с 25 апреля и по 1 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

Ранее на Украине заявили об ударах РФ по украинским портам в Одесской области.