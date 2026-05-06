Генерал рассказал о новой тактике российских ракетно-дроновых ударов по Украине

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU рассказал о новой тактике российских ракетно-дроновых ударов по целям на территории Украины.

Он уточнил, что атаки идут не равномерно, а по функциям регионов, например, логистика на севере, фронт на востоке, управление в центре, пусковые позиции и порты на юге.

Генерал добавил, что удары идут сериями.

Массированный удар по Украине — названы ключевые объекты

«А в серии — несколько прилетов. Иногда три-пять, а иногда и более десяти по одной точке или району», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Как отметили в оборонном ведомстве, удары нанесены высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.