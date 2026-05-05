СМИ: новые удары по Ирану могут стать катастрофой для США

Новые удары по Ирану могут стать катастрофой для США — такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей в своей статье для портала Strategic Culture.

© ТАСС/Zuma

По мнению Джея, при первоначальном нападении на Иран американская армия уже израсходовала значительную часть вооружений, но «не приблизила Иран к поражению». Продолжение конфликта, как считает журналист, только усугубит положение США — такие действия Джей назвал «фатальными для Вашингтона».

«Полагать, что у Трампа есть шанс на вторую попытку, — не просто нереалистично, а откровенно безрассудно с учетом того, с каким ответом придется столкнуться США — и в меньшей степени Израилю», — написал он.

Журналист добавил, что Иран может «превратить в руины» нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом, Джей считает крайне вероятной атаку Ирана именно по этим целям, если США решатся на второй удар.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена.