Украинский беспилотник ударил по жилому дому в городе-спутнике Запорожской АЭС

Газета.Ru

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоэтажному жилому дому в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

Мэр Энергодара Пухов: украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом
Он назвал сегодняшний день тяжелым для Энергодара. Город подвергается множественным атакам Вооруженных сил Украины, сохраняется высокая угроза новых ударов.

Пухов отметил, что по предварительной информации, в результате попадания беспилотника в жилой дом пострадавших нет.

Мэр призвал горожан оставаться в безопасных местах и не подходить к окнам.

5 мая Пухов сообщил, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации Энергодара.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС - крупнейшей атомной станции Европы. Сейчас она находится под контролем России. С сентября 2022 года все энергоблоки станции остановлены по соображениям безопасности. В настоящее время объект обеспечивается энергией через резервные линии.