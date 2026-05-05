«Мы предупреждаем»: Иран пригрозил ОАЭ сокрушительным ответом

Власти Ирана заявили, что не атаковали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Ранее минобороны Эмиратов сообщило, что 4 мая в небе над страной было перехвачено 12 иранских баллистических ракет, три крылатые и четыре беспилотника. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на слова представителя центрального штаба иранской армии.

Как сообщил представитель штаба, Иран не имеет отношения к атаке по ОАЭ. Кроме того, он также заявил, что Тегеран «сокрушительно ответит» на возможную агрессию в свою сторону.

Помимо этого, собеседник издания назвал ОАЭ «одной из главных баз США и сионистов, врагов исламского мира и основной причиной нестабильности в регионе». По его словам, в стране также находится значительное число западной военной техники.

«Мы предупреждаем, что если с территории ОАЭ будут предприняты какие-либо действия против иранских островов, портов и побережья нашей страны, мы дадим сокрушительный ответ», — заявил он.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО страны уже два дня отражают иранские атаки.