Госдеп одобрил возможную продажу бомб JDAM Украине

Госдеп США одобрил возможную поставку Украине крупной партии управляемых авиабомб JDAM (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) и сопутствующего оборудования в рамках программы иностранных военных поставок, пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Киев запросил 1,2 тыс. бомб в комплектации KMU-572 и 332 в комплектации KMU-556, а также дополнительное оснащение и документацию, пояснили в пресс-службе.

Сумма сделки составляет $373,6 млн, головным подрядчиком выступит корпорация Boeing.

В Госдепе подчеркнули, что эта сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов, а также задач в области нацбезопасности.

«У ВСУ не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих вооруженных сил. Предполагаемая продажа этого оборудования и сопутствующей поддержки не изменит общий военный баланс в регионе», — отметили в ведомстве.

Сумма в $373,6 млн является значительным дополнением к ранее оказанной военной поддержке США и дополняет предыдущие соглашения, такие как пакет авиационных боеприпасов увеличенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) на сумму $825 млн, пояснили в пресс-службе.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения 40-75 км.

JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Также был создан комплект Diamondback, предназначенный для повышения дальности — Extended Range — выпускаемые крылья увеличивают дальность применения бомбы с 16-24 до 64-96 км.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США предупредили союзников о возможных длительных задержках в поставках вооружений.