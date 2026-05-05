Рубио: операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена

Рубио заявил, что операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция Соединённых Штатов «Эпическая ярость» против Ирана завершена.
«Операция завершена. «Эпическая ярость». Президент (США Дональд Трамп. — RT) уведомил конгресс. Мы завершили этот этап, сейчас занимаемся «Проектом Свобода», — сказал он.
Ранее президент США допустил завершение конфликта с Тегераном через две-три недели.
Кроме того, шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что перемирие с Ираном сохраняется, несмотря на некоторые удары Тегерана и продолжающуюся блокаду со стороны Штатов.