Рубио: операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция Соединённых Штатов «Эпическая ярость» против Ирана завершена.

«Операция завершена. «Эпическая ярость». Президент (США Дональд Трамп. — RT) уведомил конгресс. Мы завершили этот этап, сейчас занимаемся «Проектом Свобода», — сказал он.

Ранее президент США допустил завершение конфликта с Тегераном через две-три недели.

Кроме того, шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что перемирие с Ираном сохраняется, несмотря на некоторые удары Тегерана и продолжающуюся блокаду со стороны Штатов.