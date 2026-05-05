Рубио: операция США «Эпическая ярость» против Ирана завершена

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении масштабной операции «Эпическая ярость», направленной на достижение ряда геополитических целей на Ближнем Востоке, рассказал на брифинге госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ВВС и ВМС США 28 февраля нанесли ряд ракетных и бомбовых ударов по целям на территории Ирана. КСИР в ответ атаковал американские базы на Ближнем Востоке. Военные действия продолжались 7 недель, в начале апреля стороны заявили о введении режима прекращения огня.

Шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед комиссией Сената по вооружениям раскрыл, что операция обошлась в $25 млрд. Независимые аналитики, в свою очередь, насчитали $50 млрд, в Тегеране отметили, что США потратили не менее $100 млрд за два месяца.

Белый дом, на фоне истечения в конце апреля 60-дневного срока, после которого требуется официальное разрешение законодателей на продолжение военных действий, уведомил Конгресс о том, что боевые действия против Ирана официально «прекращены».

Вслед за этим Трамп объявил о начале новой, оборонительной, операции в Ормузском проливе.

«Операция «Эпическая ярость»завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции «Проект Свобода», — отметил Рубио.

По его словам, проект является своего рода «первым шагом» к полному открытию важнейшего водного пути, спасению сотен моряков, заблокированных на судах, скопившихся в Персидском заливе.