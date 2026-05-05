За семь часов над Россией сбито 93 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО России за семь часов сбили 93 БПЛА ВСУ над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Пятого мая текущего года в период с 14.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - передали в оборонном ведомстве.

Согласно имеющейся информации, вражеские беспилотники были замечены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над столичным регионом, республиками Адыгея и Крым, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, вечером четвертого мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 114 БПЛА самолетного типа за пять часов.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.