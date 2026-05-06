Губернатор раскрыл подробности налета ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по Севастополю. Было уничтожено более десяти украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбиты 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — написал чиновник.
Он отметил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку на город.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жертвами удара ВСУ по Джанкою в Крыму стали пять человек.