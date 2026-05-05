Госдеп одобрил возможную продажу бомб JDAM Украине

Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM на 373,6 млн долларов
Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Украине авиационных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности и соответствующего оборудования по линии программы иностранных военных поставок. Сумма сделки составляет 373,6 млн долларов, передает РИА «Новости».
В заявлении Госдепа подчеркивается, что эта сделка направлена на достижение внешнеполитических и национальных интересов безопасности Соединенных Штатов. Прямая речь в заявлении гласит: «У Украины не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих вооруженных сил».
Также подчеркивается, что предполагаемая продажа не изменит общий военный баланс в регионе. В документе отмечается, что поставка JDAM призвана усилить оборонные возможности Украины, но не повлияет на стратегическую ситуацию в регионе.
