В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

Россия является лидером в области производства тяжелых вертолетов, потому что в мире нет ни одной машины, которая сравнится по грузоподъемности с Ми-26. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Вместе с тем, отметил министр, на машине установлен двигатель иностранного производства, а работы по его импортозамещению на отечественный ПД-8В начались только в 2026 году.

Вертолет Ми-26 разработан в советское время, его эксплуатация началась еще в 1980 году. Машина использует двигатель Д-136, выпускавшийся с 1982 года на ЗПО «Моторостроитель», ныне «Мотор Сич» (украинская компания, производственные мощности которой расположены в городе Запорожье).

Россия в последние годы лишена возможности приобретать силовые установки на предприятии, поэтому уже много лет вынашивает планы по их замене. В 2018 году в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обещали, что ПД-12В, российский аналог Д-136, появится в 2023 году.

О дальнейшей судьбе этого двигателя не сообщалось. В 2023 году гендиректор ОДК Вадим Бадеха (сейчас занимает должность главы Объединенной авиастроительной корпорации) говорил, что компания приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26.