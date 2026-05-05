Сальдо: враг выпустил по Херсонской области до 50 ударных беспилотников

Российские зенитчики и мобильные огневые группы ПВО отразили массированный налет беспилотников противника на Херсонскую область.

По данным главы региона Владимира Сальдо, боевики ВСУ запустили по гражданским объектам до 50 ударных беспилотников. Благодаря точной и слаженной работе ПВО 38 целей уничтожены в небе над регионом.

Ранее, 4 мая, украинские боевики выпустили 27 артиллерийских снарядов по Алешкам, Горностаевке, Заводовке, Каирам, Новой Каховке, Песчановке, Подстепному, Сагам и Солонцам.

Атакам БПЛА подверглись 26 малых населенных пунктов области.

В результате ударов дронов-камикадзе повреждены частные жилые дома в Старолукьяновке, Горностаевке, Великой Лепетихе, Бехтерах, Новонаталовке, Раденске и Гладковке, а также легковой автомобиль в Великой Лепетихе. Частично разрушены административные здания в Новой Каховке и Гладковке.