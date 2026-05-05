CNN: не менее 16 военных объектов США повреждены в результате ударов Ирана
Американские базы на Ближнем Востоке получили серьёзные повреждения в результате ударов, нанесённых Ираном.
Такую информацию приводит телеканал CNN. По его данным, повреждения получили 16 американских баз в регионе.
«Среди разрушенных целей — дорогостоящая и стратегически важная техника, что ставит под вопрос само присутствие Америки в регионе», — отмечается в материале.
Ранее портал Axios допустил, что глава американской администрации Дональд Трамп на неделе может возобновить операцию против Ирана.