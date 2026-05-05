Капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что альянс по беспилотникам Евросоюз и Украина создают с целью дестабилизировать ситуацию внутри России. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт считает, что Киев с Западом выбрали новую стратегию из-за неудач ВСУ на фронте Киев — запугивание мирных граждан РФ.

Аналитик отметил, что создание альянса ЕС и Украины, для России, безусловно, - новый вызов.

Европа, по словам собеседника издания, быстро нарастить производство снарядов, танков, артиллерии или боевых самолетов неспособна, но сделать беспилотники, которые стоят на стыке гражданской и военной продукции, в ЕС могут довольно быстро.

Сивков заключил, что противостоять этому можно выполнив цели СВО и разгромив противника на Украине.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что страны Запада могли передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по территории России в канун Дня Победы.