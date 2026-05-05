Чем ответит Россия на попытку блокады Калининграда

Россия может применить ядерное оружие в случае попыток блокады Калининградской области со стороны стран Запада.

Такое мнение приводит китайское издание Sohu. Отмечается, что Великобритания «ходит по тонкому льду», предлагая воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы, направленную против России.

«Стратегия ядерного сдерживания России гласит, что Москва имеет право применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства», — говорится в публикации.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил об отработке странами НАТО на учениях сценария морской блокады Калининградской области.