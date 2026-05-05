В России пригрозили ВСУ «Орешником» и «Буревестником» при атаках на 9 Мая

Цели российских дронов и ракет на Украине известны военному командованию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он допустил, что при провокациях на 9 Мая в ответ могут быть использованы «Орешник» и «Буревестник».

«О целях [российских дронов и ракет на Украине] знает наше военное командование, это туман войны, но ничем хорошим это для Вооруженных сил Украины не закончится», — сказал Колесник.

Депутат подчеркнул, что одну из целей Россия уже обозначила — в случае провокации со стороны Украины по центру Киева будет нанесен удар.

«В случае провокации со стороны Украины будет нанесен удар всеми возможными вооружениями и боевыми средствами по центру Киева. Если они попытаются испортить парад [Победы] и нанести удар, ответ будет страшный. Вот там они получат все дроны и все ракеты, про которые они все время спрашивают. И "Орешником" их там отхлестают, и "Буревестник" их заклюет», — подчеркнул Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. Ведомство обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.

Позднее Министерство обороны России объявило на 8 и 9 мая перемирие в честь празднования Дня Победы. В Госдуме подчеркивали, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади.