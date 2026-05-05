Стало известно о начале финального сражения за Донбасс

«Финальное сражение за Донбасс, похоже, входит в решающую стадию, хотя и несколько позже, чем ожидалось», — указано в сообщении.

Авторы отмечают, что российские подразделения вплотную подошли к населенному пункту Пискуновка, который находится в 15 километрах от Славянска, но для полноценного штурма потребуется форсировать реку Северский Донец.

Ранее стало известно о продвижении Армии России в Красном Лимане. Как заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в населенном пункте идут городские бои.