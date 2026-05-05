CNN: США и Израиль могут возобновить удары по Ирану

Израиль обсуждает с США возобновление новых ударов по Ирану. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации издания, Израиль считает, что ситуация в Ормузском проливе ставит под угрозу перемирие с Ираном. На этом фоне израильские власти поддерживают связь с Белым домом — в том числе обсуждается подготовка к потенциальному нанесению новой серии ударов.

Целью потенциальных ударов может стать энергетическая инфраструктура Ирана, а также ликвидация высокопоставленных иранских чиновников. Впрочем, конечное решение о возобновлении атак может быть принято только президентом США Дональдом Трампом.

«Цель состоит в проведении короткой кампании, направленной на оказание давления на Иран с целью получения дальнейших уступок в переговорах», — сообщает издание.

Источник также сообщает, что Израиль изначально был скептически настроен к переговорам между Ираном и США. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел закрытую консультацию по вопросам безопасности. Он поручил министрам страны не давать публичных комментариев по ситуации в Иране, а также лично уведомил Трампа о заинтересованности Израиля в возобновлении интенсивных боевых действий, в особенности против ливанской группировки «Хезболла».

Ранее глава Пентагона Питер Хегсет заявил, что Трамп не исключает возможности возобновления боевых действий против Ирана.