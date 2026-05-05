ПВО ОАЭ второй день подряд отражает ракетную атаку

Противовоздушная оборона (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) второй день подряд отражает ракетную атаку на страну. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в Министерстве обороны восточной страны на своей странице в соцсети X.

Системы ПВО активно реагируют на ракеты и беспилотники. Министерство обороны утверждает, что звуки, слышимые по всей стране, являются результатом продолжающихся операций по перехвату ракет и беспилотных летательных аппаратов.

4 мая Иран также атаковал территорию ОАЭ с помощью ракет. Минобороны отчиталось о перехвате трех из них, еще одна упала в море. Полеты в аэропортах Дубая и Шарджи были приостановлены. В связи с этим Эмираты частично закрыли воздушное пространство.

В результате удара иранского беспилотника в местном городе Фуджейра начался пожар на нефтяном промышленном объекте.

Незадолго до этого появилась информация, что иранские военные атаковали корабль США, пытавшийся пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. В судно попали две ракеты, в результате атаки оно не смогло двигаться по маршруту и развернулось.