Хегсет высказался о дельфинах-камикадзе на вооружении армии США

Глава Министерства войны США Пит Хегсет не стал комментировать сообщения о наличии у Пентагона дельфинов-камикадзе.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе, — передает слова шефа Пентагона РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» для оказания помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. В ответ на это командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия Али Абдоллахи предостерег США от приближения к проливу, заявив о готовности атаковать американцев.

Накануне Объединенные Арабские Эмираты перехватили три иранские ракеты, четвертая упала в море. Позже власти эмирата Эль-Фуджейрасообщили, что на одном из нефтяных объектов в регионе произошел пожар после удара иранского беспилотника.

Иран вечером 4 мая объявил, что запустит ракеты и дроны в качестве предупреждения для американских военных кораблей, которые попытались войти в Ормузский пролив.

Ранее США объявили, что будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. В Иране ответили, что любое вмешательство США в пролив будет расценено как нарушение режима прекращения огня.