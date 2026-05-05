Границу России и Абхазии закрыли из-за атаки дронов ВСУ на Сочи

Государственная граница между Россией и Абхазией была времена закрыта из-за удара Вооруженных сил Украины по Сочи. Пограничное управление и подразделение противовоздушной обороны были переведены в режим повышенной боевой готовности.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказал начальник погранотряда Службы госбезопасности республики Рустам Латипов.

— Пропуск граждан и автотранспорта через контрольно-пропускной пункт «Псоу» временно приостановлен из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов, — передает слова главы погранотряда «Sputnik Абхазия».

Украинские военные ночью и утром 5 мая провели комбинированную атаку на Чебоксары с использованием дронов и ракет. Основной целью атаки стал завод «ВНИИР-Прогресс», на предприятии после попадания ракеты начался пожар. Несколько дронов ударили по гражданским объектам, в одном из многоэтажных домов начался сильный пожар. Двое пострадали, еще 32 человека пострадали.