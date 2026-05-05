В Польше назвали зенитные «Герани» элементом давления

Российские дроны «Герань-2», которые оснащают ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности, смогут сбивать медленные цели. Преимущества зенитных дронов назвали в публикации польского издания Defence24.

Автор обратил внимание на фотографии дронов семейства «Герань» с пусковым устройством АПУ-60-1МД для ракет Р-60. Это изделие может использовать инфракрасную головку самонаведения для точного поражения воздушных целей. Отмечается, что «Герани» летают с относительно низкой скоростью, поэтому они не смогут перехватывать быстрые и маневренные цели.

«С другой стороны, использование относительно дешевых дронов в качестве носителей вооружения может иметь смысл в контексте асимметричных действий. Даже ограниченная эффективность может быть компенсирована массовым использованием таких платформ», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что «Герани» с ракетами могут стать дополнительным элементом давления для перегрузки обороны противника.

В декабре генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов сообщил, что применение «Гераней» с ракетами снизит эффективность самолетов, которые используют для перехвата беспилотников.