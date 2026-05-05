Зеленского уличили во лжи об ударе ракетами «Фламинго» по России

Украинский лидер Владимир Зеленский лжет о том, что ракеты «Фламинго» якобы пролетели 1500 километров над территорией России. Эти ракеты дозвуковые, и радиус их действия – не более тысячи километров. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«На этот счет отвечают регулярно и отвечают масштабно. Это первое. Второе. Ракеты «Фламинго» по определению 1500 километров пролететь не могут, потому что они дозвуковые, у них радиус действия до 1000 километров. А в-третьих, это для наших ПВО не является сложной задачей. По сегодняшнему докладу Минобороны, все эти ракеты были уничтожены. Поэтому заявление Зеленского... Он, как всегда, блефует, и все, что он говорит, это далеко от истины», — подчеркнул военный.

5 мая Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» по России.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям», — написал политик.

Зеленский утверждает, что эти ракеты преодолели 1500 км.