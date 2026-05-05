Генерал назвал вероятный мотив мощных атак ВСУ

Показательная активизация Вооруженных сил Украины и мощные атаки на российские регионы нужны для отчета перед Западом за оказанную помощь. Такое мнение высказал News.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Также, по его словам, Киев рассчитывает, что атаки окажут психологическое давление на жителей Росси и подорвут их веру в собственное руководство.

«Российские спецслужбы сейчас будут прочесывать все места, где можно создать схроны с оружием для последующих атак на регионы РФ, и ВСУ это понимают. Они знают, что осталось очень мало времени для реализации подлых диверсионных действий», — уверен Попов.

По данным Минобороны России, сегодня ночью было уничтожено 289 украинских БПЛА самолетного типа. При этом дважды за сутки ВСУ атаковали Чебоксары. Обломки беспилотника повредили торговый центр в городе, также дрон врезался в жилую многоэтажку, есть погибшие и раненые.