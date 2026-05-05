На Украине открыли стрельбу по лодке, «уплывающей» в Румынию

На Украине около Черноморска открыли стрельбу по мужчинам, которые хотели уплыть на лодке в Румынию, сообщают местные паблики.

33-летний раненый, как выяснилось, оказался самовольно покинувшим часть военным. Указано, что он госпитализирован.

В военно-морских силах Украины подтвердили факт задержания мужчин на лодке, но отрицают стрельбу и ранение. В это время в небе якобы находились российские дроны и украинские ВМС были вынуждены реагировать и, «рискуя собственной жизнью, задержать эту резиновую лодку».