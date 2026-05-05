Во вторник, 5 мая, в Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Дроны «Севера» уничтожили технику ВСУ под Харьковом

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировали военную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки операторы обнаружили скопления живой силы и замаскированную технику ВСУ.

Для поражения целей была организована операция с применением различных типов беспилотников. Особую роль сыграли дроны на оптоволоконном управлении - они обеспечивают высокую устойчивость к помехам и точность наведения.

Слепая зона для ВСУ

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» ликвидировали пункты управления беспилотников ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны. Операторы дронов-разведчиков заметили замаскированную площадку для запуска дронов и место базирования операторов ВСУ на стратегически важном участке.

Получив точные координаты, артиллеристы отправились на позицию и нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами. В результате прямого попадания взлетная площадка была полностью уничтожена вместе с запасом снарядов.

Удар по скрытым позициям ВСУ

Операторы ударных дронов из состава группировки войск «Центр» уничтожили укрепления ВСУ на добропольском направлении. Как рассказали в Минобороны РФ, во время разведки бойцы 56-го спецбатальона обнаружили в лесополосе тщательно замаскированный блиндаж ВСУ.

Для ликвидации цели была задействована серия ударов различными типами беспилотников. Точные попадания позволили полностью подавить опорный пункт. Это обеспечило успешное продвижение российских штурмовиков.

Удар «Акаций»

Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Дроны-разведчики вскрыли сеть оборонительных позиций ВСУ, оборудованных в лесополосах и включавших систему траншей и замаскированных укрытий.

Огневое поражение велось осколочно-фугасными снарядами. В результате фортификационные сооружения ВСУ были разрушены. Украинские войска утратили возможность удерживать рубеж.

Из «Бука-М3» уничтожили снаряд HIMARS

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» обеспечил прикрытие тыловых районов на добропольском направлении, рассказали в Минобороны РФ. Во время дежурства радиолокационные системы обнаружили высокоскоростную аэродинамическую цель, идентифицированную как снаряд системы HIMARS.

После захвата объекта расчет «Бука-М3» выполнил пуск управляемой ракеты. Цель была успешно поражена на дистанции более чем в 30 километров.