Офис Зеленского под прицелом: названы последствия срыва перемирия на 9 мая

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов допустил, что в случае срыва перемирия офис Владимира Зеленского в Киеве может быть атакован. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

По его мнению, целями ВС РФ также могут стать здания Минобороны, Службы безопасности Украины и украинской военной разведки. В то же время Кнутов предположил, что украинские власти могут использовать «запасные, подземные объекты».

«Атаки на эти здания станут символом уничтожения киевского режима. Это покажет его неспособность защитить подобного рода объекты», - считает эксперт.

Кнутов добавил, что атаки стали бы и «мощным моральным ударом» по самому Зеленскому, который «много чего наговорил». Эксперт отметил, что для поражения целей российские военные могут использовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ракетные комплексы «Орешник».

Паузу в переговорах РФ и Украины объяснили

Ранее Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ отметили, что рассчитывают на аналогичный шаг Украины. Военные предупредили, что Россия ответит массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.