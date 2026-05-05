Американский самолет-заправщик подал сигнал о нештатной ситуации

Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, вылетевший с базы ОАЭ, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. Об этом свидетельствуют полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

После того, как борт вылетел из Абу-Даби, он около двух часов кружил над Персидским заливом, а потом подал сигнал 7700 и полетел в сторону Катара.

Отмечается, что такой сигнал подается в том случае, если произошла разгерметизация салона, отказал один из двигателей или же на борту самолета кому-то стало плохо.

Согласно данным, KC-135R начал снижение, но примерно за 60–70 км до Дохи информация о его перемещении перестала поступать. Эксперты поясняют, что это может быть связано с тем, что на определенной высоте самолеты с выключенными транспондерами становятся не видны для наземных радаров.

Это уже не первый подобный случай с американскими самолетами-заправщиками. Так, 10 апреля самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем в районе острова Крит. Воздушное судно передало такой же код 7700 после чего резко начал терять высоту.

Boeing KC-135R Stratotanker разработан в 1950-х годах и предназначен для дозаправки топливом в воздухе самолетов тактической и стратегической авиации. Несмотря на 60-летний возраст, это четырехдвигательное судно остается основным заправщиком США. На 2025 год у США в эксплуатации оставалось более 390 таких машин.