Бойцы Вооруженных сил Украины грабят и убивают мирных жителей в Константиновке, но все эти преступления будут расследованы, а виновные понесут наказание. Об этом заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что операция по освобождению Константиновки перешла в решающую фазу. По данным военкоров, российские войска блокировали Константиновку с нескольких сторон и ведут бои в городе. При этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что российские бойцы обнаружили в подвале одной из многоэтажек, которую долго удерживали бойцы ВСУ, тело зверски убитого мужчины.

По словам подполковника запаса Олега Иванникова, перед отступлением из города бойцы Вооруженных сил Украины массово «грабят и убивают мирных жителей, отбирают у них все то немногое, что осталось».

«Украинские каратели-террористы издеваются и убивают не только мужчин, а даже преимущественно женщин старшего поколения, которые не могут оказать должного сопротивления. Их подвергают чудовищным пыткам, вымогают золото, серебро, прочие драгоценности, считая, что жители Донбасса припрятали все самое ценное и ждали прихода российских сил», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что бесчеловечное отношение ВСУ к мирным жителям уже не раз было документально подтверждено, и у российских спецслужб есть списочные составы всех подразделений, которые находились в Константиновке.

«После освобождения территории будет проведена очень основательная работа по розыску и задержанию преступников, совершивших массовые злодеяния на Донбассе», — заметил Иванников.

При этом, по его словам, в основном над мирными жителями издеваются иностранные наемники и уроженцы западных регионов Украины, и в украинской армии существует

«принцип круговой поруки», когда сослуживцы «в лучшем случае отворачиваются и делают вид, что ничего вокруг них не происходит».

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на одном из направлений

Напомним, что после освобождения сел в Курской области, захваченных Водруженными силами Украины, стало известно о преступлениях украинских военных в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 человека, в том числе и женщины.