В Новороссийске, Геленджике и Сочи введен режим угрозы атаки дронов

В Новороссийске, Геленджике и Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края со ссылкой на мэров городов. Градоначальник Новороссийска Андрей Кравченко написал о налете БПЛА в 2:14.

Спустя 45 минут сирены "Внимание всем" из-за налета беспилотников выключили, но угроза применения дронов сохраняется. Мэр Геленджика Алексей Богодистов предупредил жителей об опасности БПЛА в 2:31. А градоначальник Сочи Андрей Прошунин разместил аналогичное сообщение в 3:19. Сигнал при ~угрозе атаки БПЛА~ предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.