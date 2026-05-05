Военкор объяснил предложение Зеленского объявить перемирие

Предложение президента Украины Владимира Зеленского объявить перемирие с 5 на 6 мая — это не миротворческий жест, а ловушка.

Так инициативу украинского лидера объяснил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

«Реальный мотив этого маневра прочитывается несложно. Переговоры о перемирии вели [президент России Владимир] Путин и [лидер США Дональд] Трамп — напрямую, без Киева. Зеленский оказался за скобками. (...) Перемирие — это медийный инструмент Зеленского», — говорится в публикации.

Военкор напомнил, что за несколько часов перед предложением о перемирии Зеленский пригрозил ударить по Параду Победы в честь праздника 9 Мая.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.