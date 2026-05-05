Американская разведка сделала неожиданное признание о ядерном потенциале Ирана

Американские разведывательные службы пришли к неутешительному для Вашингтона и его союзников выводу: совместная операция США и Израиля, направленная на подрыв ядерной программы Тегерана, не смогла достичь своих целей.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на обнародованные данные разведки, в Вашингтоне по-прежнему оценивают возможности Исламской Республики по созданию атомной бомбы как критически близкие. По мнению аналитиков, Тегерану потребуется от девяти до двенадцати месяцев для того, чтобы принять окончательное политическое решение и изготовить готовое ядерное устройство.

Ключевым фактором, который не позволил западным операциям серьезно повлиять на ситуацию, являются запасы высокообогащенного урана в Иране. Как отмечается в докладе разведки, эти запасы остались практически нетронутыми, несмотря на все попытки диверсий и кибератак. Более того, точный объем накопленного Ираном урана до сих пор не установлен, что создает дополнительные сложности для прогнозирования. Именно этот фактор, по единодушному мнению экспертов, является определяющим при расчете временного окна, необходимого Тегерану для разработки оружия. Даже если Иран начнет процесс с нуля, наличие уже обогащенного материала сокращает путь до финишной прямой до указанных девяти-двенадцати месяцев.

На этом фоне посол Ирана в Индии Мохаммад Фатали обозначил официальную позицию своей страны, расставив акценты в вопросе возможного возобновления диалога с Западом. Дипломат заявил, что главными и незыблемыми условиями для старта каких-либо переговоров с Соединенными Штатами являются два пункта. Во-первых, это полное и безоговорочное признание права Ирана на развитие мирной атомной энергетики. Во-вторых, это немедленная и полная отмена всех экономических санкций, наложенных на республику.

Фатали подчеркнул, что для Тегерана законное право иранского народа на использование атома в мирных целях не является предметом для торга. Он также напомнил, что Исламская Республика остается полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всегда действует исключительно в рамках международных норм и под контролем МАГАТЭ.

При этом дипломат дал понять, что любые попытки увязать снятие санкций с дополнительными ограничениями ядерной программы будут отвергнуты. Заявление иранского посла фактически подтверждает выводы американской разведки о том, что время и технологические наработки сейчас на стороне Тегерана, а давление и диверсии не привели к желаемому результату.

Таким образом, США и Израилю, по сути, приходится признать, что их многолетние усилия по торпедированию иранской ядерной программы не увенчались успехом.