Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в Харьковской области. По словам Кимаковского, группировка "Запад" эффективно действует против украинских войск. Сейчас главная цель — вытеснить силы противника. Также он отметил, что Украина каждую неделю теряет более батальона личного состава. "Когда цифры смотрю, то, конечно, иногда ужасаюсь, сколько они людей кладут, колоссальные потери [у ВСУ]", — сказал советник главы ДНР. До этого российские силовики сообщали о значительных потерях ВСУ в Сумской области. За месяц боев под Сумами практически полностью уничтожена рота 1-го механизированного батальона 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Информацию о потерях получили в результате анализа некрологов украинских военных. Кроме того, 27 апреля ВСУ понесли колоссальные потери в боях у Гуляйполя в Запорожской области при попытке удержать контроль над населенным пунктом Воздвижевка.