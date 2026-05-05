Редкая в ВСУ "бомба на гусеницах" ТЗМ M992 уничтожена вместе с САУ M109A6

Впервые за долгое время в составе одного из подразделений ВСУ замечена "бомба на гусеницах" - американская транспортно-заряжающая M992 FAASV. Такое прозвище за этой гусеничной бронемашиной закрепилось потому, что она должна перевозить целый арсенал, состоящий из 118 боеприпасов, 120 зарядов к ним и 192 взрывателей.

Правда, судя по размещенному в группе в ВК "Повернутые на войне" видео, вэсэушники до минимума уменьшили опасный груз.

Однако бойцам Центра "Рубикон" совместно со "Стрижами" удалось уничтожить не только ТЗМ, но еще и 155-мм самоходную артиллерийскую установку M109A6 Paladin. Пусть не произошла мощная детонация, но обе единицы техники сгорели и не подлежат ремонту.

M992 FAASV весит 26100 кг. Может брать на борт 8600 кг груза. Мощность двигателя - 440 л.с. Максимальная скорость - 56 км/ч. Запас хода - около 350 км. Вооружение: 40-мм автоматический гранатомет Mark 19 или 12,7-мм пулемет M2 Browning. Экипаж - 4 человека.