Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны по Чебоксарам

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что украинские дроны, атаковавшие Чебоксары, могли быть запущены с российской территории. Об этом он рассказал News.ru.

Попов заявил, что ВСУ не удается добиться успехов на линии соприкосновения. В связи с этим, по его мнению, Киеву проще пойти на «подлые решения с использованием диверсионно-разведывательных групп».

«Я не исключаю, что дроны запускаются диверсантами с территории России», - сказал генерал-майор.

Однако основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что дроны могли лететь на Чебоксары из Харьковской области. Он заявил «Аргументам и фактам», что речь идет об атаках беспилотных комплексов Ан-196 «Лютый», способных преодолевать до двух тысяч километров.

В ночь на 5 мая в Чебоксарах начали фиксировать атаки дронов ВСУ. В Следственном комитете (СК) России сообщили, что в Чебоксарах и Чебоксарском округе есть погибшие и пострадавшие.