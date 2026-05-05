Волны дронов и отправка «на убой»: подробности освобождения Красноармейска

Бойцы 71-го отдельного батальона спецназа группировки войск «Центр» рассказали, как прошла операция по освобождению Красноармейска, которая длилась больше года. Об этом сообщает «КП».

Напомним, что Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года. Бои за этот населенный пункт начались еще в августе 2024 года.

Волны дронов

Командир разведгруппы Сергей Масленников выставлял наблюдательные посты на разных краях города. Его бойцы заходили в октябре вслед за разведбатом 30-й бригады, а после занимали круговую оборону, по сути, находясь в глубоком тылу противника.

Позиция Масленникова была у промзоны, между Красноармейском и Димитровым, в двух километрах от противника. Три месяца командир наблюдал за передвижением ВСУ, передавая данные штурмовикам. Пользоваться техникой на таком близком расстоянии было невозможно и в ход шел привычный инструмент разведчика — слух и зрение.

«Когда мы первый раз зашли в Красноармейск, противник находился перед железной дорогой. В город входили наши штурмовики, их было еще мало. Но вэсэушники уже отступали. Они избегают ближнего боя, стараясь атаковать FPV-дронами издалека. Мы разбивали тех, кто не успел или не хотел уйти», — заявил он.

По словам разведчика, сейчас Красноармейск зачищен от диверсантов — даже дронов противника почти нет. Большая часть граждан эвакуирована. При этом мирные жители были важным источником информации для ВС РФ: люди рассказывали, где прячутся солдаты ВСУ.

«Спящие» диверсанты

Работу разведчиков координировал замкомандира роты лейтенант Константин Петров. Самое сложное для них было выявлять «спящие» диверсионные группы ВСУ — им ставили задачу держаться до конца, даже в случае бегства украинских подразделений изображать их присутствие. Они ждали отмашки, чтобы надеть военную форму, поставить флаг и ждать дрон, который снимет видео.

«Мы говорили с пленными. Они сами не понимали, что происходит вокруг. Командиры им врали, что нас в этом районе нет. Говорили: выйдите и покажите всем, что вы здесь находитесь. Они выходили, а снаружи их ждали мы. Их отправляли на убой», — рассказал Попов.

«Вопят в панике»: генерал о «солдатах удачи» ВСУ под Купянском

Спасение мирных жителей

Во время штурма заботу о раненых взял на себя командир отделения группы эвакуации Александр Локтев. Он был первым медиком, который зашел в Красноармейск и развернул стабилизационный пункт для оказания первой помощи. Приходили на него и множество гражданских.

Местные жители имели возможность уехать на запад Украины, однако оставались, рискуя жизнью. Выйти на сторону РФ им не позволяли — по ним сразу били дроны.

«Вывезти раненых из Красноармейска было сложно. Мы всякий раз ждали подходящую погоду. Был риск, что раненые не выживут. Но, тьфу-тьфу, у нас все доезжали», — рассказал Локтев.

Уничтожение техники ВСУ

Рядовой Дмитрий Сидоров был инженером, старшим в расчете «Молнии» — дрона самолетного типа. Удары наносились по технике и пехоте, по опорным пунктам и блиндажам. Отмечается, что свою технику противника держит подальше от фронта. «Молнии» летают далеко и сразу сжигают технику ВСУ — такое удавалось и Сидорову.

«Это был дежурный ночной полет. Уже садилась батарея, и вдруг — свечение в тепловизоре. Говорю оператору: "Это техника! Лети туда". Там была низина, мы отработали, но видео отключилось чуть раньше, и мы не знали наверняка, есть ли попадание. Отправили оптоволоконный дрон и увидели: есть! MaxxPro горит как фейерверк», — рассказал он.

За год работы с БПЛА Дмитрий поразил множество целей. В Красноармейске ему приходилось работать в городской черте, разрушая укрытия ВСУ. Военный отмечает, что если противник скрылся в доме, то просто бить в стену нельзя — необходимо найти слабое место, чтобы сразу обрушить строение. При этом Сидоров отмечает, что сейчас в Красноармейске рушить уже ничего не нужно — противник откатился, а мирная жизнь налаживается.