Что известно об атаке дронов ВСУ на Чувашию

Чувашия подверглась двум волнам атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых есть жертвы и пострадавшие. Что известно о нападении к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил о налете дронов на Чебоксары около 02:26 мск. А утром отметил, что ВСУ не оставляют попыток «дестабилизировать обстановку».

«Зафиксированы повторные удары по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», - уточнил Николаев в мессенджере Max в 7:52 утра.

Глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал жителей ограничить передвижение по городу, пояснив, что в целях безопасности «работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок». При этом школьники переведены на дистанционное обучение, а «работа кружков и секций отменяется».

«Пожалуйста, отнеситесь к вопросам безопасности серьезно. Доверяйте только проверенным источникам информации», - отметил он.

Также мэр города уточнил, что в связи с массовой атакой развернуты пункты временного размещения на базе трех школ № 57, №1 и №38, в которых дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

По информации Telegram-канала Mash один из БПЛА влетел в шестой этаж многоквартирного дома. А Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Чебоксарах прогремело несколько взрывов и обломки беспилотников упали на торговый центр, разбив фасад и выбив стекла.

Жертвы и пострадавшие

Около двух часов ночи губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил, что подтверждено «наличие одного пострадавшего».

«Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь», - пояснил он.

Министерство здравоохранения Чувашии, в свою очередь, проинформировало, что мужчина поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, ведомство сообщило, что еще двое пострадавших получают помощь амбулаторно. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести, пишет aif.ru .

Однако, по данным Telegram-канала Baza, в результате удара ВСУ пострадали 34 человека, двух спасти не удалось.

«Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы города, их осматривают медики. На месте ударов экстренные службы проводят аварийно-спасательные работы», - говорится в сообщении.

Прокуратурой Чувашской Республики взято на контроль соблюдение прав пострадавших вследствие атаки со стороны ВСУ, а также обеспечено взаимодействие для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Эдуард Гиматов, говорится в сообщении ведомства.